Buitenlandse pers vol lof over Gent-Genk: "De waanzin brak uit"

Wat AA Gent en Racing Genk gisteravond op de mat legden, was één van de beste wedstrijden van dit seizoen op het Europese toneel. Dat zagen ook de buitenlandse media. "De Belgische derby was het hoogtepunt van de Europa League-avond."

Beginnen doen we over het Kanaal. Na de uitschakeling van Tottenham tegen AA Gent volgde de Engelse pers de partij in de Ghelamco Arena op de voet. "De Belgische derby was het hoogtepunt van de Europa League-avond", kopt de Daily Mail. Alleen beseffen ze daar nog niet dat het stadion van Racing Genk sinds kort de Luminus Arena heet. "Gent heeft nog veel werk voor de boeg om drie doelpunten goed te maken. Het reist op 16 maart naar de Cristal Arena."



In Spanje is Marca vol lof over de wedstrijd in de Arteveldestad. "De waanzin brak uit in Gent-Genk. De bezoekers uit Genk schakelden Gent zo goed als uit dankzij twee goals van Samatta in een duidelijke 2-5 zege."



Onze noorderburen legden de focus op de prima prestatie van Nederlanders Jean-Paul Boëtius en Albert Stuivenberg. "Droomavond Boëtius en Stuivenberg in Belgisch onderonsje", titelt Voetbal International. "Boëtius mocht voor het eerst in de basis beginnen bij Racing Genk in een Europa League-duel en beleefde een mooie avond. Het Genk van Stuivenberg staat met anderhalf been in de kwartfinale."