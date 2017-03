Vanhaezebrouck: "Als die penalty erin gaat, komen we terug. Geloof me"

Hein Vanhaezebrouck spreekt na afloop zijn spelers toe op het veld. © photo news.

Het Europees avontuur van AA Gent stopt zo goed als zeker in de achtste finales van de Europa League. De Buffalo's gingen in eigen huis met zware 2-5 cijfers onderuit tegen Racing Genk. "Verschil in efficiëntie, zo simpel is het", stelde Hein Vanhaezebrouck achteraf.

"We beginnen goed aan de partij, maar we laten het na om op voorsprong te klimmen. We moeten altijd op 1-0 komen. Na de openingsgoal van Malinovskyi komen we nog goed terug. Als je dan ziet hoe makkelijk we de goals incasseren... Een verschil in efficiëntie, zo simpel is het."



"Of het een verschil in kwaliteit was? Daar ben ik het niet mee eens. We maken de 2-4 en als Perbet scoort vanop de stip, komen we terug. Geloof me. De jongere spelers hadden het moeilijk, dat klopt. Maar ik ga ze niet afvallen. De oudere spelers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. We misten enkele spelers door een blessure. Als we een aantal jongens niet kunnen zetten, dan zie je meteen het verschil in kwaliteit", aldus Vanhaezebrouck.



"Zelf vind ik die 2-5 score fel overdreven. Ik moet eerlijk zijn, enkel een mirakel kan ervoor zorgen dat wij de volgende ronde halen", besloot Vanhaezebrouck.