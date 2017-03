Stuivenberg in de wolken na 2-5 zege: "Dit is een heel bijzonder resultaat"

Albert Stuivenberg. © photo news.

Van een prima uitgangspositie gesproken. Racing Genk speelde AA Gent vandaag van het kastje naar de muur en ging met maar liefst 2-5 winnen in de Ghelamco Arena. Coach Albert Stuivenberg was na afloop dan ook bijzonder trots op zijn spelers. "We zetten duidelijk stappen."

"Dit is een heel bijzonder resultaat. Dat er hier überhaupt een ploeg vijf keer kan scoren, is al uitzonderlijk. Mijn ploeg heeft een heel goede zaak gedaan. Onze start was nochtans niet best, we kwamen goed weg in het begin. In de omschakeling waren we wel heel sterk. We hebben ons spel gespeeld, vooruit verdedigd. Zo hebben we het AA Gent moeilijk gemaakt. Dit is een dik verdiende overwinning."



Kan het eigenlijk nog fout lopen voor Racing Genk? "Gisteren hebben we in Barcelona iets uniek gezien", antwoordde Stuivenberg. "De terugwedstrijd moet altijd nog gespeeld worden. Maar dat is volgende week, nu richten we ons vizier op zondag en de wedstrijd in Westerlo. We weten dat we het niet meer in eigen handen hebben. We moeten gewoon zien te winnen, ook al zal dat niet makkelijk worden. Westerlo speelt nog voor het behoud."



"Je ziet wel dat we als ploeg stappen zetten. Ook AA Gent speelt graag aanvallend voetbal. Als je het goed doet, weet je dat je hier kansen krijgt. We hebben ze goed benut. Dit was een teamprestatie."