Na EK-debacle tegen Italië loopt Nainggolan ook met AS Roma blauwtje op in Lyon

Thomas Lissens

9/03/17 - 22u57

© photo news.

AS Roma en Radja Nainggolan zullen volgende week nog vol aan de bak moeten om hun plaats bij de laatste acht van de Europa League af te dwingen. De Romeinen verloren met 4-2 op bezoek Lyon, terwijl ze bij rust nog een 1-2-bonus te pakken hadden. Thomas Vermaelen stond niet op het wedstrijdblad.

Het 'Stade des Lumieres' in Lyon ligt Radja Nainggolan niet. Afgelopen zomer verloor 'Il Ninja' er tijdens het EK de openingswedstrijd van de Rode Duivels met 0-2 tegen Italië en ook vanavond leed de middenvelder er een (pijnlijke) nederlaag.



Nainggolan kon zich aanvallend andermaal naar hartelust uitleven. De 28-jarige Belg kreeg Kevin Strootman en Daniele De Rossi in steun, maar een hoofdrol kon Nainggolan toch niet opeisen. De Rode Duivel zag Mouctar Diakhaby Lyon al na acht minuten op 1-0 zetten, maar nog voor rust konden Salah en Fazio die scheve situatie om te buigen: 1-2.



De Fransen konden geen vervolg breien aan hun sterk wedstrijdbegin, maar na rust slaagden de mannen van Genesio er toch in om de rug te rechten. In minuut 47 maakte kilometervreter Corentin Tolisso er 2-2 van en ook daarna bleef de thuisploeg de bezoekers onder druk zetten. En met resultaat, want Fekir en Lacazette - met een heerlijke streep - diepten de score nog uit tot 4-2.