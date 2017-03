Racing Genk met anderhalf been in kwartfinales na ongezien spektakel in Ghelamco Arena: 2-5

Manu Henry

Een propagandawedstrijd. Racing Genk heeft vanavond in een Belgisch getinte achtste finale van de Europa League AA Gent in de Ghelamco Arena helemaal aan flarden gespeeld (2-5). De Limburgers hadden bij de pauze de schaapjes al op het droge na een waar spektakelstuk (1-4). Een ticket voor de kwartfinale - voor het eerst in de clubgeschiedenis - lijkt de klas van Stuivenberg niet meer te kunnen ontglippen.

Het was een eerste helft om van te smullen in de Ghelamco Arena, met een beresterk Racing Genk als grote triomfator. AA Gent schoot nochtans uitstekend uit de startblokken en had via Perbet de vroege voorsprong bijna beet, maar zijn poging strandde van dichtbij onbegrijpelijk op de dwarsligger. Het doelpunt viel halfweg het eerste bedrijf aan de overkant. Malinovksyi krulde een vrijschop héérlijk via de binnenkant van de paal in doel: 0-1 en de wedstrijd barstte daarna helemaal open. Kalu maakte al gauw gelijk na mistasten van Brabec. Vanaf dan was het plots terug al Genk wat de klok sloeg. Colley strafte iets na het halfuur een blunder van Kalinic genadeloos af op een hoekschop en via Samatta en Uronen stond het zowaar 1-4 bij de pauze. De verdediging van de Buffalo's maakte allesbehalve een zekere indruk.



Perbet mist elfmeter, Samatta doet boeken toe

Stof tot nadenken dus voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck in de kleedkamer en de hoop flakkerde iets na het uur even terug aan na de 2-4 van Coulibaly. Ei zo na stond het na driekwart wedstrijd 3-4, maar Ryan stopte de zwakgenomen strafschop van Perbet. Een volgende mokerslag volgde vijf minuten later voor de Buffalo's, toen Samatta nummer vijf van Racing Genk binnen prikte na alweer een knap uitgesponnen aanval (2-5). Gent moest de kelk tot op de bodem ledigen en eindigde de wedstrijd nog met z'n tienen na een tweede geel karton voor Esiti.



