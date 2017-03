RoboCop Dendoncker blijft maar gaan: "Man van de match? Plezant, maar daar ben ik echt niet mee bezig"

Door: Glenn Bogaert

9/03/17 - 22u15 Bron: Radio 1

0-1, meer moest dat niet zijn voor Anderlecht daar op Cyprus. APOEL Nicosia bleek uiteindelijk zelfs voor eigen publiek geen indrukwekkende tegenstander. Steriele druk dat wel, maar amper kansen voor oude bekende Igor De Camargo en zijn ploegmakkers. Paars-wit had aan één klasseflits van Nicolae Stanciu én aan een onvermoeibare heerser op het middenveld Leander Dendoncker genoeg om met een mooie uitgangspositie huiswaarts te keren.

Zat er eigenlijk nog meer in dan die 0-1 voor Anderlecht? In het slot van de match kregen Acheampong en Bruno immers nog opgelegde kansen om het Cypriotische varkentje helemaal te wassen: "Ik denk dat het inderdaad meer kon zijn dan 0-1. Met een beetje geluk win je hier met 0-2. Maar goed die krappe zege is ook niet slecht hé. We hebben de nul gehouden tegen een ploeg die thuis heel sterk is. Het is natuurlijk spijtig dat we niet nog eentje hebben kunnen bijdoen, dat zou nog beter geweest zijn. Nu is het zaak van de klus thuis helemaal te klaren."



De tweede helft had wel weinig om het lijf, Anderlecht was onherkenbaar: "Na rust zakten we te veel terug om echt te kunnen voetballen. Als we ons spel spelen dan kunnen zij nochtans niet volgen. Als we écht voeballen is het ook makkelijker om aan kansen te komen. Maar goed, in de tweede helft stonden we iets te laag. We hebben APOEL te veel laten komen. dat moeten we zien te vermijden in de terugmatch. Dan is het zaak van zelf hoog te spelen." Het doelpunt van Stanciu, daar had een ijzersterke Dendoncker zelf een mooi aandeel in. "Die goal was perfect uitgespeeld. Als we druk zetten kunnen we hen vlot de bal ontfutselen en snel counteren. Zo hebben we uiteindelijk ook gescoord. Er waren dan toch die kansen voor Frankie en Massimo, maar uiteindelijk mogen we toch blij zijn."



De nog altijd maar 21-jarige West-Vlaming leek weer drie longen te hebben, waar haalt hij toch die energie? "Ik ben het gewend van veel te werken en probeer altijd klaar te zijn. En natuurlijk verzorg ik mij ook goed. Dat ik man van de match ben? Dat is plezant, maar daar ben ik niet echt mee bezig. Ik kijk ook uit naar de play-offs. Het wordt nog heftig en dat is alleen maar leuk. We willen Europees doorstoten en dan kunnen we goed rusten na de laatste competitiematch en de terugmatch. Rust nemen, is belangrijk en dan gaan we volop de strijd aangaan in de play-offs en misschien ook op Europees vlak. Wat ik al gemist heb dit seizoen? Enkel een bekermatch, toen was ik geschorst. Voor de rest heb ik alles gespeeld. Of ik toch niet moe ben? Een heel klein beetje misschien..."