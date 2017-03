Manchester United en Fellaini houden het op gelijkspel tegen stugge Russen

Door: redactie

9/03/17 - 21u02 Bron: Belga

© photo news.

Manchester United heeft vanavond in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League een goede uitgangspositie veroverd voor de terugwedstrijd. Op bezoek bij het Russische Rostov werd het 1-1. Marouane Fellaini stond de hele wedstrijd tussen de lijnen bij de bezoekers.

Mkhitaryan (35.), op aangeven van Ibrahimovic, bracht de bezoekers tien minuten voor rust op voorsprong. Manchester United domineerde het balbezit en Rostov, in augustus nog de boeman van Anderlecht in de derde voorronde van de Champions League, loerde op de tegenaanval op een kansje. Dat kwam er acht minuten na de pauze. Bukharov (53.) controleerde een diepe bal van Kalachev en volleyde hem mooi tegen de touwen.



In de andere wedstrijd om 19u00 klopte FC Kopenhagen in eigen huis Ajax met 2-1.



De terugwedstrijden vinden volgende week donderdag, 16 maart, plaats.