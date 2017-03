Spajic ambitieus: "Waarom niet naar finale?"

Kris Thys

9/03/17 - 00u02

© photo news.

Igor De Camargo? Nooit van ­gehoord. Uros Spajic kent niet één speler van APOEL Nicosia. Maar dít weet de centrale verdediger wel: "Het is geen toeval dat APOEL in de achtste finale staat." En dít weet de Serviër ook: "Wij zijn geen klein clubje. Waarom zou Anderlecht de finale niét kunnen halen?"

René Weiler speelde hem al uit als rechtsmidden en als rechtsachter, maar intussen staat Uros Spajic (24) toch op de positie waar hij hoort te staan: centraal in de verdediging. Een certitude is hij evenwel niet. Met een fitte Kara erbij zou de Serviër vanavond veroordeeld zijn tot de bank. Dat is voorlopig zijn lot: depanneren waar nodig. Toch heeft Spajic geen reden tot klagen. Hij kreeg al redelijk wat minuten en stond zijn mannetje in de zestiende ­finales tegen Zenit Sint-Petersburg.



Anderlecht lijkt zelfs geneigd om Spajic, die van Toulouse is gehuurd, een contract te geven. "Ik wil er niet te veel over kwijt, maar Anderlecht wil me houden en ik wil graag bij Anderlecht blijven. Het is aan de clubs om eruit te geraken, maar ça chauffe. Er zit beweging in. Hopelijk komt er snel een akkoord uit de bus." Een sterke prestatie tegen APOEL zou zijn zaak zeker geen slecht doen. Spajic heeft er zin in: "Niets leukers dan matchen te spelen waar er wat op het spel staat. Voetballen onder druk, daar raak je bij Anderlecht snel aan gewend. Maar het zal niet makkelijk worden, want als je de resultaten van APOEL bekijkt, dan weet je dat ze niet toevallig in de achtste finale van de Europa League staan. In deze fase heb je geen kleine of makkelijke clubs meer. Het zijn de details die beslissend kunnen zijn. Ik respecteer APOEL en ik ben er zeker van dat zij ons ook respecteren. Zeker wanneer je een club zoals Zenit uitschakelt."