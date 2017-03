Tagliavento moet Gent-Genk donderdag in goede banen leiden

Door: redactie

De Italiaan Paolo Tagliavento zal donderdag het duel tussen AA Gent en Racing Genk leiden in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Europa League. Anderlecht moet het stellen met de Portugees Manuel De Sousa, zo maakte de Europese Voetbalbond UEFA bekend.

De 45-jarige Italiaan Paolo Tagliavento is geen onbekende op de Belgische velden, hij floot eerder dit seizoen de wedstrijd tussen Club Brugge en Porto in de groepsfase van de Champions League. Ook de interland Schotland-België viel in 2013 onder zijn leiding.



Anderlecht krijgt in Nicosia te maken met de ook al niet onbekende Manuel De Sousa. Hij is de man die Dele Alli in de terugwedstrijd van de zestiende finales tussen Tottenham en Gent rood gaf na een gemene overtreding op Brecht Dejaegere. Met een man meer kon Gent standhouden in Londen om zo de poorten van de achtste finales open te beuken.