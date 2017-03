Manchester United adviseert fans om geen clubkleuren te dragen in Rusland

Lander Verhoeven

7/03/17 - 13u25

© photo news.

Donderdagavond is er de heenwedstrijd in de Europa League tussen het Russische FC Rostov en Manchester United. De Engelse club heeft hun supporters gewaarschuwd voor mogelijke rellen in Rusland. Zo heeft de verantwoordelijke van de ticketverkoop van 'The Red Devils', Sam Kelleher, een brief gestuurd naar de fans met enkele tips.