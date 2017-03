Genk-fans met vliegtuig naar Gent? Dan gaan Gent-fans met heli naar Genk

Yannick De Spiegeleir

3/03/17 - 06u54

David Torcque (rechts) en zijn vrienden zijn ervan overtuigd dat hun aanwezigheid in het stadion de Buffalo's geluk zal brengen. © Foto Wannes Nimmegeers.

Europa League

De supporters van KAA Gent willen niet onderdoen voor de fans van KRC Genk die voor de wedstrijd in de Europa League met het vliegtuig naar de Ghelamco Arena willen. "Jullie met het vliegtuig? Dan gaan wij wel met de helikopter naar Limburg", zegt supporter David Torcque. "We starten met een crowdfunding bij bedrijven die onze stunt willen sponsoren. Sowieso vliegen we al met één helikopter, maar het kunnen er ook meer worden."