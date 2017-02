Nu al beste Belgische seizoen ooit in Europa

Geert Lambaerts

25/02/17 - 08u44

© photo news.

De Belgische clubs zijn aan hun beste Europese seizoen ooit bezig. Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, RC Genk en Standard vergaarden een coëfficiënt van 10,100 punten.

Alleen in '75-'76 (10,500) en '77-'78 (10,250) werd beter gescoord, dankzij Anderlecht (winnaar EB voor Bekerwinnaars in beide seizoenen) en Club (tweemaal verliezend finalist tegen Liverpool in respectievelijk de UEFA Cup en de EB voor Landskampioenen). Maar die scores worden zeker overtroffen, want de duels tussen Gent en Genk leveren sowieso 0,800 punten en een bonus van 0,200 punten voor de kwalificatie voor de kwartfinales op. Dat betekent dus al zeker een totaal van 11,100 punten. Anderlecht kan dit tegen APOEL Nicosia aandikken.



Op de UEFA-coëfficiëntenranking staat België 9de. Da's goed nieuws voor de nummer 4 uit eerste klasse die niet meer in de tweede maar de derde voorronde van de Europa League zal beginnen in 2018-2019.