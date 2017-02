Het is moeilijk te geloven maar Genk-fans zullen met vliegtuig naar Gent reizen

Door: Kjell Doms, Katrien Demeyer

Europa League Voor de achtste finales van de Europa League mag het iétsje meer zijn, vinden ze bij het vaste reisbureau van de Racing Genk-fans. Voor uitwedstrijden tegen Boekarest of Bilbao vliegen ze óók. Dus waarom niet met een vliegtuig naar de Europese match in de Ghelamco Arena?

Als genoeg fans intekenen en 295 euro betalen (exclusief wedstrijd-tickets), stijgt op 8 maart een tweemotorige ATR 72-200 op in Luik richting Wevelgem. Daar zal op de tarmac een bus klaarstaan om hen naar een hotel in Gent te brengen. Reisduur: 2,5 uur.



Zodra de wedstrijd op 9 maart om 22.55uur wordt afgefloten, draait het hele raderwerk andersom. Om 0.30 uur vertrekt in Wevelgem het vliegtuigje terug, om rond 1.15 uur in Luik te landen. "Het is een stunt. Met 55 inschrijvingen draaien we break-even, maar vanaf 40 is de vlucht gegarandeerd", aldus Arne Geusens van ASL Travel.