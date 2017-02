Zo reageren Belgische clubs op loting voor 1/8ste finales (mét nieuw pleidooi voor voetbal op maandagavond)

Door: Glenn Bogaert

Vanmiddag werd er in Zwitserland geloot voor de 1/8ste finales van de Europa League en meest opvallende affiche die uit de bus kwam, is AA Gent-RC Genk. Nota bene een Belgisch onderonsje op het Europese toneel, dat krijg je natuurlijk als je met drie teams bij de laatste 16 zit. Bij Gent en Genk zijn de reacties dan ook gemengd terwijl Anderlecht, dat het opneemt tegen APOEL Nicosia uit Cyprus, dan weer volop gelooft in een ticket voor de kwartfinales. Wij zetten de reacties op een rijtje.