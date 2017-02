AA Gent moet het opnemen tegen Racing Genk, Anderlecht trekt naar Cyprus

© Photonews/Belga.

Europa League Belgisch onderonsje in de achtste finales van de Europa League. In het Zwitserse Nyon werden AA Gent en Racing Genk zowaar tegen elkaar geloot. Anderlecht moet dan weer de verplaatsing maken naar het Cypriotische APOEL.

Anderlecht kwam als eerste Belgische ploeg uit de pot. Paars-wit, dat gisteren in extremis Zenit uitschakelde, moet het opnemen tegen APOEL uit Cyprus. De Brusselaars spelen eerst op verplaatsing en mogen tevreden zijn met de loting. Bij APOEL, dat gisteren het Spaanse Athletic Bilbao uit de Europa League kegelde, spelen oude bekenden Igor De Camargo (ex-Racing Genk en Standard) en Urko Pardo.



Met nog vier ploegen in de trommel werden AA Gent en Racing Genk aan elkaar gekoppeld. Genk moet eerst de 'verplaatsing' maken naar de Arteveldestad. Op 16 maart moeten de Buffalo's dan naar de Luminus Arena.



De laatste keer dat twee Belgische clubs tegenover elkaar stonden op het Europees toneel was in het seizoen 1988-1989. Toen namen KV Mechelen en Anderlecht het tegen elkaar op in de tweede ronde van de Beker der Bekerwinnaars (Europacup II). Malinwa trok toen aan het langste eind met twee zeges (1-0 en 2-0).



Duitse derby voor Thorgan Hazard, Fellaini trekt naar Rusland

Voor Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach wacht een korte verplaatsing. Tegenstander Schalke 04 (Gelsenkirchen) ligt net als Mönchengladbach immers in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.



Marouane Fellaini en Manchester United trekken naar het Russische Rostov, dat afgelopen zomer in de derde voorronde van de Champions League Anderlecht nog uitschakelde. Ook voor Théo Bongonda en Celta de Vigo wacht een Russische tegenstander. De Galiciërs treffen Krasnodar.



Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen ten slotte ontmoeten met AS Roma Olympique Lyon, dat in de vorige ronde brandhout maakte van AZ.



De 1/8ste finales worden op 9 en 16 maart gespeeld. De finale staat op 24 mei in het Zweedse Stockholm op het programma.



Loting:

Celta de Vigo (SPA) - Krasnodar (RUS)

APOEL FC (CYP) - Anderlecht (BEL)

Schalke 04 (GER) - Borussia Mönchengladbach (GER)

Olympique Lyon (FRA) - AS Roma (ITA)

Rostov (RUS) - Manchester United (ENG)

Olympiakos (GRE) - Besiktas (TUR)

AA Gent (BEL) - Racing Genk (BEL)

Kopenhagen (DEN) - Ajax (NED)