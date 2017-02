Volg hier vanaf 13u loting Europa League met 3 Belgische clubs in trommel

Door: redactie

24/02/17 - 06u45 Bron: Belga

© photo news.

Door de kwalificatie van Gent, Genk en Anderlecht gaan er om 13u drie Belgische teams de trommel in voor de loting van de achtste finales. Geen enkel land is beter vertegenwoordigd. Bij die loting in het Zwitserse Nyon gelden er bovendien geen beperkingen, waardoor de Belgische clubs ook tegen elkaar kunnen uitkomen. In 2009-2010 zaten er twee Belgische clubs bij de laatste zestien. Toen werd Anderlecht pas nipt uitgeschakeld in de achtste finales tegen Hamburg, dat een ronde later ook Standard uit het toernooi kegelde.



Dit seizoen sprokkelden de Belgische clubs al 9.500 punten op de landencoëfficiënt van de UEFA. België blijft daarmee op de negende plaats, maar komt wel erg dicht bij Oekraïne, dat enkel nog Shakhtar Donetsk op het Europese toneel heeft. De UEFA-landenranking bepaalt hoeveel deelnemers er per land mogen deelnemen aan de Europese competities. Momenteel heeft België één rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League en daar zal ook de komende seizoenen geen verandering in komen. Daarvoor is er een zesde stek op de ranking nodig en momenteel is de kloof nog te groot. Ons land staat wel steviger in de top twaalf en is zo zeker van een rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van het kampioenenbal.



U kunt HIER vanaf 13u LIVE de loting volgen.