Stuivenberg nu tegen zijn ex-club Man United? "Het draait niet om mij dus ik heb geen voorkeur"

Albert Stuivenberg dwong donderdagavond met Racing Genk voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de kwalificatie voor de achtste finales in de Europa League af.

Daarin is het Manchester United van Rode Duivel Marouane Fellaini één van de mogelijke tegenstanders. Voor Stuivenberg zou dat een terugkeer zijn naar de club waar hij destijds als assistent van Louis van Gaal aan de slag was. "Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar die loting van vrijdag", vertelde de Nederlander donderdag na de 1-0 zege tegen Astra. "Er zijn veel mogelijkheden, maar eigenlijk maakt het mij helemaal niets uit welke tegenstander er uit de trommel komt. United zou wel leuk zijn, maar het draait hier niet om mij. Ik heb dus geen voorkeur."



In tegenstelling tot de vorige wedstrijden slikte Genk geen tegentreffer in de slotfase en konden ze de voorsprong dus wel vasthouden. "We deden het vandaag pakken beter dan in de heenwedstrijd en zondag tegen Charleroi. Dan schrijf je geschiedenis en dat is toch mooi voor deze club. Al zat het ook wel wat mee, want net voor de rust kregen ze een grote kans en ons doelpunt viel dan weer op het juiste moment."