De mogelijke tegenstanders van AA Gent, Anderlecht en Genk bij de laatste zestien

23/02/17 - 23u41

België zit met drie clubs in de 1/8ste finales van de Europa League. Geen enkel land is beter vertegenwoordigd. Anderlecht, RC Genk en AA Gent kennen vrijdag hun tegenstander voor de volgende ronde. Om 13 uur vindt de loting plaats in het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon. Er zijn geen reekshoofden en clubs uit ­hetzelfde land kunnen aan mekaar gekoppeld worden. De 1/8ste finales worden op 9 en 16 maart gespeeld.



De zestien ploegen:

AA GENT

ANDERLECHT

RC GENK

Manchester United (Eng)

Schalke 04 (Dui)

Bor. M'gladbach (Dui)

FK Rostov (Rus)

FK Krasnodar (Rus)

Ajax (Ned)

Besiktas (Tur)

FC Kopenhagen (Den)

Olympique Lyon (Fra)

APOEL Nicosia (Cyp)

Olympiakos (Gri)

AS Roma (Ita)

Celta Vigo (Spa)