Door: Mathieu Goedefroy

23/02/17 - 23u51

Moet het gezegd dat de 8.000 Gent-fans in Londen na hun Europa League-triomf tegen Tottenham buiten zinnen van vreugde waren? Onze videoman waagde zich meteen na het laatste fluitsignaal in het vak van de Buffalo's en zag er waanzinnige taferelen. "We schrijven geschiedenis!", brulde de ene supporter na de andere.