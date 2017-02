Mönchengladbach staat ondanks blessure Hazard op uit de dood tegen Fiorentina

Door: redactie

23/02/17 - 23u40

De schitterende prestatie van AA Gent op Wembley kreeg terecht heel wat aandacht, maar ook in het Artemio Franchi-stadion van Fiorentina werden de fans verwend. De meegereisde fans van Borussia Mönchengladbach toch. Zij zagen hun team, waar Thorgan Hazard na 27 minuten wel geblesseerd uitviel, immers opstaan uit de dood.

Gladbach verloor vorige week de heenwedstrijd op eigen veld met 0-1 en ook in Firenze stonden de Borussen nog voor het halfuur 2-0 in het krijt na goals van Kalinic en Borja Valero. Maar onder impuls van aanvoerder Lars Stindl konden de bezoekers die scheve situatie nog helemaal ombuigen. Stindl zorgde op slag van rust voor de 2-1 en meteen na de pauze scoorde de spits de 2-2. Tien minuten later maakte de 28-jarige goaltjesdief zijn hattrick compleet (2-3) en vijf minuten later legde centrale verdediger Andreas Christensen de eindstand vast. Daardoor gaat Gladbach in de trommel voor de 1/8ste finales.

Celta de Vigo schakelt Shakhtar uit na verlengingen

Ook Celta de Vigo heeft zich verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Europa League. De Spaanse club van Theo Bongonda had in de terugwedstrijd van de zestiende finales verlengingen nodig om voorbij het Oekraïense Shakhtar Donetsk te geraken. Celta won met 0-2.



Celta moest vorige week in eigen stadion het onderspit delven tegen Shakthar, in Spanje werd het 0-1. In Kharkiv, waar de Oekraïense vicekampioen sinds eind januari zijn thuismatchen afwerkt, leidde Celta na de reguliere speeltijd met 0-1. Iago Aspas had in de blessuretijd vanaf de penaltystip voor het cruciale doelpunt gezorgd waardoor verlengingen soelaas moesten brengen. Daarin verdubbelde Cabral (108.) de voorsprong. Theo Bongonda kwam na tachtig minuten tussen de lijnen.



Na de uitschakeling van Villareal (door AS Roma) en Athletic de Bilbao (door APOEL Nicosia) is Celta de enige Spaanse club die zich wist te kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League.