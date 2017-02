Racing Genk voor het eerst naar achtste finales Europa League

Door: redactie

23/02/17

Racing Genk heeft zijn historische kwalificatie beet. De Limburgers wonnen met 1-0 van de Roemeense landskampioen Astra Giurgiu dankzij een vrijetrapdoelpunt van Pozuelo en zijn voor het eerst in hun geschiedenis zeker van een plek in de achtste finales van de Europa League. De heenmatch in Roemenië eindigde op een 2-2 gelijkspel.