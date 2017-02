Thelin: "Fantastisch gevoel om bal tegen het net te zien vliegen"

Door: redactie

Toen Giuliano met zijn tweede doelpunt van de avond Zenit op 3-0 zette, leek het Europa League-avontuur van Anderlecht ten einde. De Brusselaars konden negentig minuten lang geen enkele kans bij elkaar voetballen in het Petrovski-stadion, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd lukte dat wél. En het was ook meteen raak. Winteraankoop Isaac Thelin kopte paars-wit naar de 1/8ste finales.