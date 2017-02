De schandalige tackle van Dele zindert na: "Een mirakel dat been Dejaegere niet gebroken is"

Dimitri Eeckhaut en Yari Pinnewaert

24/02/17 - 10u27

And the winner of Worst Tackle of the Season goes to Mr Deli Alli ¿¿ pic.twitter.com/tBQtSCC3K3

Ook Harry Redknapp, voormalig Tottenham-trainer en nu analist bij BT Sports, was -hoe kan het ook anders?- onverbiddelijk voor de vreselijke overtreding van Alli. "Met die tackle had hij zomaar iemands carrière kunnen beëindigen. Er is geen twijfel over: zó erg was het. Hij had het been van die jongen kunnen breken, dat had het einde kunnen zijn. Hij moet zulke zaken uit zijn spel halen, want hij heeft het in hem. De tackle was ronduit vreselijk, het licht ging gewoon even uit. Hoe die jongen er zonder gebroken been is vanaf gekomen; ik weet het niet. Het is een mirakel", aldus Redknapp.



Voetbalkijkend Twitter was eveneens niet mals voor de ingreep van Alli. Hieronder een greep uit de reacties: