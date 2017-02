APOEL (met De Camargo als invaller) verrast Bilbao, Ajax trekt kwalificatie over de streep

Door: redactie

23/02/17 - 22u04 Bron: Belga

Doelpuntenmaker Nick Viergever schreeuwt het uit na zijn treffer © anp.

Europa League APOEL Nicosia heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Cypriotische club van spits Igor De Camargo en doelman Urko Pardo schakelde het Spaanse Athletic Bilbao uit door de terugwedstrijd van de zestiende finales met 2-0 te winnen. De heenmatch in Bilbao was op 3-2 geëindigd.

APOEL, dat zonder De Camargo en Pardo startte, kwam bij het begin van de tweede helft op voorsprong via Pieros Sotiriou. Vanaf de stip verdubbelde Giannis Gianniotas de score. Igor De Camargo werd op het uur tussen de lijnen gebracht als spitsbroeder van Sotiriou, maar moest de Cypriotische aanval vijf minuten later al alleen dragen. Sotiriou liet APOEL met zijn tweede gele kaart van de partij in de steek. De thuisploeg hield met tien man echter stand tegen Bilbao, dat in de slotminuut ook tot tien spelers werd gereduceerd.



Legia Warschau is er niet in geslaagd zich te scharen bij de laatste zestien. De Poolse club van Vadis Odjidja-Ofoe speelde vorige week in eigen huis 0-0 gelijk tegen Ajax en ging in Amsterdam met 1-0 onderuit na een treffer van Nick Viergever. Odjidja-Ofoe maakte de match in de ArenA vol.