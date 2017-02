Historisch! AA Gent plaatst zich na thriller op Wembley voor achtste finales Europa League

Manu Henry

23/02/17 - 22u56

© Sportimage.

Wat een ontknoping, wat een stunt. AA Gent heeft zich vanavond na een thriller van formaat geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. Op het heilige gras van Wembley sleepten de Buffalo's voor meer dan 80.000 toeschouwers een 2-2 gelijkspel uit de brand tegen Tottenham. Voldoende voor een plaats bij de laatste zestien.

Met een mannetje meer én een 1-1 tussenstand de kleedkamers opzoeken, AA Gent geloofde meer dan ooit voor een historische stunt op het mythische Wembley. De start van de Buffalo's was nochtans lastig, resulterend in het openingsdoelpunt van Eriksen al na tien minuten. Gent liep achter de feiten aan, maar kwam iets voor halfweg het eerste bedrijf uit het niets langszij. Op een hoekschop - die er overigens geen was - verschalkte Kane met het hoofd zijn eigen doelman Lloris: 1-1, de talrijk meegereisde bezoekende fans helemaal door het dolle heen. Vlak voor de pauze werd de situatie al helemaal rooskleurig voor de klas van Vanhaezebrouck. Dele, nog altijd maar 20 lentes jong, ging met een horrortackle helemaal door het lint. Een 'jeugdzonde' die hem meer dan terecht een rood karton opleverde.



