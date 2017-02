Pijnlijke blunder van Vermaelen leidt tot tegentreffer in Europa League

Door: redactie

Thomas Vermaelen moet dit seizoen meer dan hem lief is vanop de bank toekijken bij AS Roma. Op dit moment staat Vermaelen in de Europa League-confrontatie met het Spaanse Villarreal wél in de basiself, maar daar ging hij na een kwartier pijnlijk de mist in. In onderstaande beelden is te zien hoe 'The Verminator' het leer probeert te ontzetten op een voorzet. Helaas loopt dat helemaal faliekant af en verwerkt Vermaelen de bal pardoes in de voeten van Rafael Santos Borre. Die laatste neemt het geschenk met plezier in ontvangst en brengt Villarreal op een 0-1 voorsprong. Pijnlijk mistasten van onze landgenoot...



Grote gevolgen zal de blunder van Vermaelen niet hebben. De Romeinen behaalden in de heenwedstrijd immers een comfortabele bonus (0-4 winst na onder meer een assist van Nainggolan - de Rode Duivel die vandaag rust krijgt van coach Spalletti.