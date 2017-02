Anderlecht heeft aan één kans voldoende om op diefje kwalificatie af te dwingen: 3-1

Thomas Lissens

23/02/17 - 20u50

Thelin zorgde voor de verlossing. Najar en Dendoncker vieren mee. © photo news.

Anderlecht heeft zijn 400ste Europese match met 3-1 verloren, maar geen Brusselaar zal daar om malen. Paars-wit onderging 90 minuten lang de wet van de sterkste in Sint-Petersburg, maar in de 90ste minuut zorgde Thelin toch voor 3-1 én de kwalificatie voor de 1/8ste finales. Nicolas Lombaerts bleef bij de thuisploeg de hele wedstrijd op de bank.

Na de 2-0 zege van Anderlecht uit de heenmatch wist de thuisploeg wat haar te doen stond: aanvallen tot ze erbij zou neervallen. En dat deed Zenit ook. De Russen drukten Anderlecht meteen terug op eigen helft en dat kon het publiek in het barkoude Petrovski-stadion wel smaken. De Brusselaars kregen geen lijn in hun voetbal en als Stanciu en co dan toch eens de bal konden voelen, deden ze er veel te weinig mee. De thuisploeg kon naar hartenlust aanvallen en na 24 minuten leverde dat ook de 1-0 op. Powerspits Dzyuba was sterker dan Spajic en op aangeven van de Russiche international zette Giuliano de happende Dendoncker en Ruben met een zaalvoetbalsleep kinderlijk in de wind. Daarna kon Anderlecht het evenwicht wat herstellen, maar op slag van rust sloeg Ruben nog een keer aan het klungelen. De 32-jarige Spanjaard kwam echter met de schrik vrij.

Ook na rust kwam Anderlecht amper onder de Russische druk uit. De thuisploeg slaagde er wel niet echt in om Ruben aan het werk te stellen, maar in zes minuten leken de Russen de klus te klaren. Dzyuba en Giuliano maakten er 3-0 van en Anderlecht hing in de touwen.



Door de blessure van Teodorczyk had Weiler geen enkele spits op de bank zitten en de Zwitser gooide Nuytinck dan maar in de spits. Maar het was wel die wissel die Anderlecht in de slotminuut toch nog de onverhoopte kwalificatie opleverde. Nuytinck kopte de bal door naar Thelin, en de Zweed buffelde het leer in de linkerbovenhoek.



De prestatie van Anderlecht verdiende vandaag allerminst een schoonheidsprijs, maar paars-wit gaat dankzij zijn winteraankoop wel in de trommel voor de 1/8ste finales.