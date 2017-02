Vanavond 85.500 toeschouwers, maar dit stadion is met 150.000 zitjes het grootste ter wereld

Door: redactie

23/02/17 - 11u28 Bron: Business Insider

Gent speelt vandaag wel op het legendarische Wembley, maar de grootste sporttempel ter wereld vind je niet terug in voetbalgek Engeland of sportland Amerika. Het grootste stadion ter wereld ligt op een onverwachte plek, naast de rivier Taedong in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Welkom in het Rungrado-stadion.

Het enorme stadion heeft 150.000 plaatsen en is vaak de locatie van de matchen van de Noord-Koreaanse voetbalploeg. Daarnaast is het stadion vooral gekend om zijn politieke gebruik. Elk jaar wordt het Arirang Festival er gehouden. Dat is een groots opgezette dans- en gymnastiekshow.



Het Rungrado-stadion of 1-mei stadion moet de bloesem van een magnoliaboom voorstellen met zijn 16 grote bogen. In het stadion is er ook een binnenzwembad, meerdere sportzalen en vergaderruimtes en medische faciliteiten waar de gemiddelde Noord-Koreaan nog niet van zou kunnen dromen.



Maar het stadion heeft - zoals alles in Noord-Korea - een donkere kant. In de jaren 90 werden een aantal hooggeplaatste figuren binnen de regering verdacht van een complot om Kim Jong-il te vermoorden. Zij werden daarop in het stadion ter dood veroordeeld en verbrand.