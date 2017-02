Voor het eerst in 23 jaar drie Belgische clubs bij laatste 16?

Geert Lambaerts

Anderlecht, RC Genk en AA Gent strijden vanavond voor een plaats in de 1/8ste finales van de Europa League. Slagen ze alledrie in hun opzet, dan zitten er voor het eerst sinds het seizoen 1993-1994 drie Belgische clubs bij de laatste zestien in een Europees bekertoernooi. 23 jaar geleden klaarden Anderlecht (in de Champions League), Standard (in de Europese Beker voor Bekerwinnaars) en KV Mechelen (in de UEFA Cup) die klus. Op basis van alle uitslagen in het Europese bekervoetbal sinds 1955 liggen de kaarten goed en hebben Anderlecht, RC Genk en AA Gent op papier een serieuze kans op kwalificatie.