Astra-coach Sumudica: "Vreemd, Nederlandse ref in match met Nederlandse trainer"

Na de 2-2 van vorige week uit de heenwedstrijd heeft Racing Genk de beste papieren in handen om de poorten van de achtste finales in de Europa League open te beuken. Astra Giurgiu is echter een lastige klant, die dit seizoen Europees al op bezoek bij Austria Wien en Viktoria Plzen ging winnen. Maar de Roemenen zijn op hun hoede voor de Belgische club.

De Roemeense landskampioen kon telkens op verplaatsing te scoren, alleen in Rome sputterde de motor. In de eigen competitie loopt het dan wel een pak minder, maar ook daar is er de laatste tijd verbetering merkbaar, met vijf zeges op een rij. Afgelopen weekend haalden ze het nog met het kleinste verschil van competitieleider Viitorul. De Roemenen counteren graag en dus wentelen ze zich met plezier in een underdogrol. "Er wacht ons een moeilijke partij", blikte Astra-coach Marius Sumudica vooruit. "Ook de weersomstandigheden zijn in ons nadeel, Genk is er beter aan gewend. We hopen echter een magische avond te creëren en zullen daarvan genieten." Lees ook Genk-verdediger Brabec wil opperste concentratie voor "ervaren tegenstander"

Stuivenberg: "Gevaarlijk om tegen Astra op de nul te spelen"



