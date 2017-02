Astra-coach Sumudica verwacht een "moeilijke avond" in Genk

Door: redactie

Na de 2-2 van vorige week uit de heenwedstrijd heeft Racing Genk de beste papieren in handen om de poorten van de achtste finales in de Europa League open te beuken. Astra Giurgiu is echter een lastige klant, die dit seizoen Europees al op bezoek bij Austria Wien en Viktoria Plzen ging winnen. Maar de Roemenen zijn op hun hoede voor de Belgische club.