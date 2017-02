Fellaini plaatst zich met Man United simpel voor achtste finales

© photo news.

Europa League Manchester United heeft ook de return tegen Saint-Etienne gewonnen. De Mancunians, met Marouane Fellaini de hele wedstrijd tussen de lijnen, trokken in Frankrijk met 0-1 aan het langste eind. Man United mag zich, na eerder de 3-0 op Old Trafford, zo opmaken voor de achtste finales van de Europa League.

Dankzij de hattrick van Zlatan Ibrahimovic in de heenmatch trok Manchester United met een gerust gemoed naar Frankrijk. José Mourinho koos opnieuw voor Fellaini in de basis en zag hoe zijn ploeg van bij het begin de match controleerde. Na een kwartier klom het via Mkhhitaryan zelfs op voorsprong.



Na de pauze ging Fellaini op zoek naar een treffer. Onze landgenoot negeerde Ibrahimovic en besloot in het zijnet, tot frustratie van de Zweed. Ook toen Manchester United na twee snelle gele kaarten voor Eric Bailly met tien kwam te staan, kon Saint-Etienne geen vuist maken. De troepen van Mourinho scharen zich zo makkelijk bij de laatste zestien van de Europa League.