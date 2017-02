Nuytinck: "Onder Hasi misten we de teamspirit om kampioen te spelen. Dat is nu totààl anders"

Valerie Hardie

Als René Weiler vanavond weer aan het roteren gaat, dan zal Bram Nuytinck (26) in St. Petersburg zijn beurt moeten uitzitten op de bank. De Nederlander is er de man niet naar om te rebelleren: "Uiteraard toont elke speler zich graag in Europa maar het enige wat in míjn hoofd zit, is: kampioen spelen."

Op veteraan Olivier Deschacht na telt niemand méér dienstjaren bij paarswit dan Bram Nuytinck. De centrale verdediger is aan zijn vijfde seizoen bezig bij de Brusselse club en is ook lang niet uitgekeken op Anderlecht. Zijn contract loopt in juni 2018 af. Of hij straks mag bijtekenen, dat lijkt nu het minste van zijn zorgen. De Nederlander leeft in het hier en nu, benadrukt hij. Wat de toekomst brengt, daar ligt hij niet wakker van. "Ik heb zóveel meegemaakt bij Anderlecht. Alle ups en downs. Champions League. Europa League. Twee keer na elkaar kampioen gespeeld. Maar ook twee keer na elkaar géén kampioen en dan merk je wat dat met een club als Anderlecht doet. De mensen éisen nu een kampioenschap en dat is dan ook het allerbelangrijkste dit jaar. Drie keer de titel winnen met Anderlecht - hoe móói zou dat niet zijn?"



Alles, ook Europa, is van ondergeschikt belang. Nuytinck: "Vorig jaar elimineerden we Olympiakos in de zestiende finale maar in de achtste gingen we eruit tegen Shaktar. Dan kan je wel zeggen: mooi Europees parcours, maar wat hèb je daaraan als je geen kampioen speelt? Daar koop je niets voor. Als je de titel pakt én sterk presteert in Europa, dàn kan je spreken van een topjaar. En dan maak je ook kans om de Champions League te spelen, waar Anderlecht in thuis hoort."



Nuytinck heeft met Anderlecht al 25 Europese matchen op zijn teller staan. Het is verre van zeker dat hij er vanavond eentje mag bijschrijven op zijn cv want als René Weiler zijn filosofie trouw blijft en weer roteert, dan is het tegen Zenit de beurt aan Deschacht, net zoals in de heenmatch. "Het verbaasde me niet dat het team, ondanks zeven wissels, zo goed speelde tegen Zenit," zegt Nuytinck. "Dat bewijst dat we als team héél hecht zijn, wat in de voorbije jaren zeker niet het geval was." Het is een facet waar Weiler meteen de klemtoon op legde toen hij als een wervelwind zijn intrede maakte bij paarswit. "Ik schrok niet van zijn aanpak. Net als hij houd ik wel van discipline, ik vind dat een noodzakelijk voorwaarde om te kunnen presteren. Dat is het grote verschil met de periode onder Hasi. Je kàn in de competitie wel punten laten liggen, zolang je dan maar knàlt in de playoffs. Onder Hasi misten we de teamspirit om kampioen te spelen. Dat is nu totààl anders. Als team zijn we naar elkaar toe gegroeid en dat is dit jaar écht de kracht van Anderlecht. Misschien zelfs nog méér dan het team waar ik in mijn eerste jaar kampioen mee werd, met jongens als Biglia, Klejstan, Jovanovic en Mbokani. Op training verzaakt niemand. Er is gezonde concurrentie en dat maakt je als team gewoon sterker."



Kampioen spelen

De eensgezindheid maakt dat Nuytinck zich 'makkelijker' kan verzoenen met zijn lot. "Uiteraard toont elke speler zich graag in Europa maar het enige dat in mijn hoofd zit, is: kampioen spelen. Je kan ook niets aanmerken op de keuzes van Weiler want ze pakten telkens goed uit. Je moet toch ballen hebben om te doen wat hij deed: als nieuwe trainer aankomen bij een club als Anderlecht dat al twee jaar geen kampioen werd. Dan is de druk nóg groter. Als je dan wat nieuws doet en het draait niet goed uit, nou dan ga je kritiek krijgen. In het begin gíng het ook niet goed, wat normaal is want belangrijke jongens zoals Praet, Defour en Proto waren vertrokken in ruil voor acht nieuwe spelers. Het vraagt tijd om weer een team te bouwen. Op een gegeven moment stonden we acht punten achter op Zulte Waregem. En kijk waar nu staan. Dan moet je mentaal sterk staan. Knap van de trainer, maar ook knap van de spelers. Dat mag ook gezegd worden, toch?"