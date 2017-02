Schalke-bestuur 'smeekt' fans om PAOK-aanhang niet te provoceren

© ap.

Hoogspanning vanavond in Gelsenkirchen. Daar staat de return in de 1/16de finales van de Europa League tussen Schalke en PAOK Saloniki op het programma. Een bijzonder geladen duel, door enkele incidenten uit het verre en nabije verleden.

Het is een opmerkelijke mededeling: het bestuur van Schalke 04 smeekt de fans om geen provocaties aan het adres van PAOK-supporters te richten. Nu zijn dat niet de braafste jongens van Europa, maar de smeekbede van het bestuur blijkt zijn grondslag te vinden bij een incident uit 2013.



Toen troffen beide clubs elkaar in de voorronde van de Champions League. Tijdens de wedstrijd in Gelsenkirchen toonden fans van Schalke een spandoek, die gelinkt werd aan een bevriende groep ultra's uit Macedonië. De PAOK-aanhang voelde zich geprovoceerd, moment waarop de politie de tribune bestormde. De balans: 87 gewonden, allemaal fans van Schalke.



Vorige week kwam het bij de heenwedstrijd in Saloniki (0-3) ook al tot schermutselingen. Ultra's van PAOK ontrolden tijdens de match een banner met de boodschap 'Fucking Nazis get out of here'. Om vanavond rellen te voorkomen, richtte het Schalke-bestuur deze week een open brief aan zijn aanhang. "Provocaties werken een bepaald soort gedrag in de hand", luidde het. "Het enige gedrag dat wij in ons stadion verwachten, is vreedzaam en geweldloos het voetbal op de voorgrond te stellen. Dat heeft met tolerantie en respect te maken, van beide kanten."