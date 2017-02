Pochettino is er redelijk gerust in: "Het is maar 1-0. We hebben tijd genoeg"

Kristof Terreur

Het lag niet zozeer aan AA Gent, wel aan de zwakte van zijn elftal. Mauricio Pochettino, coach van Tottenham, hoopt dat zijn team morgenavond iets rechtzet in de Europa League. De uitschakeling is geen optie, maar de trainer lijkt er redelijk gerust in: "Het is maar 1-0. Tijd genoeg om iets goed te maken."

Moussa Dembélé. Jan Vertonghen. Toby Alderweireld. Mauricio Pochettino. Ze hebben de voorbije dagen genoeg herhaald. Een tweede uitschuiver tegen AA Gent is not done voor de Spurs. Tottenham gaat er vanuit dat het zich morgen tegen de Buffalo's kwalificeert voor de volgende ronde van de Europa League. Met woorden naaien ze mekaar op: Tottenham belooft Gent een flinke strijd. De figuurlijke messen liggen klaar in de thuiskleedkamer van Wembley. Nu ze nog tussen de tanden krijgen.



"Gent heeft me vorige week niet verrast", zei Pochettino deze namiddag op zijn persconferentie. "Wij waren slap, Gent was beter en daarom pakten zij de zege. Ik was niet verbaas door wat ik heb gezien. We hadden vooraf veel matchen van Gent bekeken. We wisten dat ze kwaliteiten hadden. Wat me het meest verraste, was onze prestatie. Niet die van Gent. We weten nu goed hoe zijn spelen en het is nu aan ons om te tonen dat wij het verdienen om door te gaan. Het draait niet om de tegenstander. Het komt erop aan om de juiste balans te vinden. Het is maar 1-0. We hebben tijd om de situatie recht te trekken. We moeten slim zijn, goed spelen en ons niveau opkrikken in vergelijking met de match in Gent. Dat is de sleutel: agressief zijn en geduldig. We waren niet genoeg gefocust. Ik probeerde aan de rust bij te sturen door de formatie te veranderen, maar ook dat hielp niet veel. Ik wilde de mentaliteit wijzigen, maar simpel is dat niet."



Wembley

Pochettino zal op een paar plaatsen roteren, maar mogelijk treedt hij aan met zijn vier aanvallende troeven: Son, Eriksen, Dele Alli en Kane. Achterin komt ook Vertonghen zo goed als zeker in de ploeg, naast Alderweireld. Tottenham heeft op Wembley geen te beste reputatie. Zowel tegen Monaco als Bayer Leverkusen verloren de Spurs. "Maar we beginnen ons thuis te voelen", zegt Pochettino. "Dat zag je in de winst tegen CSKA Moskou."