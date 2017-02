Genk-verdediger Brabec wil opperste concentratie voor "ervaren tegenstander"

Lander Verhoeven

Racing Genk-verdediger Jakub Brabec moet donderdagavond in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League mee de nul zien te houden tegen het Roemeense Astra Giurgiu.

Vanzelfsprekend is dat niet, want Astra zet Europees zijn beste resultaten buitenshuis neer en de Genkenaars slikken momenteel veel tegendoelpunten in de slotfase. "We kennen hun kwaliteiten en moeten op alles voorbereid zijn. Het is een ervaren team en dus komt het erop aan negentig minuten geconcentreerd te zijn", aldus de 24-jarige Tsjech, die vorige zomer werd overgenomen van Sparta Praag.



Met Sparta nam hij het begin dit seizoen in de derde voorronde van de Champions League al op tegen een Roemeense tegenstander. Steaua Boekarest bleek toen over twee wedstrijden net iets te sterk en Brabec hield er slechte herinneringen aan over omdat hij in de terugwedstrijd al na 51 minuten tegen een tweede gele kaart aanliep. Niet veel later werd hij getransfereerd naar de Luminus Arena. "Steaua en Astra zijn twee teams die op mekaar lijken. Europees zetten ze goede resultaten neer. Het klopt dat het geen leuke herinnering is, maar dat is nu eenmaal voetbal en bovendien ligt dat in het verleden. Nu telt alleen nog de toekomst."



Twee losse tanden

Nadat hij in de eerste wedstrijden na de winterstop onder Albert Stuivenberg zijn basisplaats verloren was, heeft de centrale verdediger zich opnieuw in het elftal geknokt. "Natuurlijk was ik ontgoocheld, want voordien speelde ik altijd. Bij een coachwissel kan het echter gebeuren dat je naast de ploeg valt. Albert sprak echter veel met me en dat heeft geholpen", aldus Brabec, die zondag tegen Charleroi gewisseld moest worden nadat hij in een luchtduel had kennisgemaakt met de vuisten van doelman Penneteau. "Maandagochtend ben ik al naar de tandarts geweest. Er stonden twee tanden los, maar dat probleem is al van de baan."