Stuivenberg: "Gevaarlijk om tegen Astra op de nul te spelen"

Europa League RC Genk heeft donderdagavond na de 2-2 uit de heenwedstrijd genoeg aan een scoreloos gelijkspel tegen Astra Giurgiu om zich voor de eerste keer in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League.

Maar net daar knelt het schoentje: Astra Giurgiu scoort dit seizoen in de Europa League buitenshuis bijna altijd. Enkel op bezoek bij AS Roma vonden de Roemenen de weg naar de netten niet en liepen ze tegen een 4-0 nederlaag aan. "Als je op de nul gaat spelen, loop je altijd gevaar voor een tegendoelpunt", beseft ook Genk-coach Albert Stuivenberg. "We spelen altijd om te winnen, dat is de beste remedie. We hebben er natuurlijk over gepraat, want met een 0-0 of een 1-1 gaan we ook gewoon door naar de volgende ronde." Teleurstelling Met een historische kwalificatie voor de achtste finales kunnen de Limburgers bovendien hun teleurstelling van de eigen competitie doorspoelen, waarin ze na het 1-1 gelijkspel van zondagavond tegen Charleroi naast play-off 1 dreigen te grijpen. In de Europa League kan Genk met zes thuiszeges in evenveel wedstrijden een perfecte balans voorleggen. Het is dan ook opvallend dat er tot nu toe slechts 7.000 tickets de deur uit zijn. "Iedereen is erbij gebaat dat het stadion morgen vol zit", aldus Stuivenberg. Dat is de extra steun die we nodig hebben. Ik hoop dus dat er nog heel wat tickets verkocht worden."

RC Genk zit voor de derde keer in de zestiende finales. In 2013 bleek Stuttgart te sterk, een jaar later was Anzhi het eindstation. Na Nieuwjaar kon Genk nog nooit een Europese wedstrijd winnen, met een balans van drie draws en twee nederlagen. En dus is het opletten voor Astra, de Roemeense kampioen die in de voorrondes West Ham uit het toernooi kegelde. Stuivenberg wees dan ook op het gevaar.



Underdog

"In de heenwedstrijd hebben we gezien dat Astra over enkele indrukwekkende spelers beschikt. Ze wentelen zich nu met plezier in een underdogpositie, terwijl ze net op verplaatsing hun beste resultaten neerzetten. We moeten dan ook negentig minuten geconcentreerd blijven en opletten voor de counter", aldus de Nederlander, die zijn defensie vaak in het slot van de wedstrijd nog een doelpunt ziet slikken, zoals ook in Roemenië gebeurde. "We staan op voorsprong, maar dan lijden we te snel balverlies en zo geven we de tegenstander telkens het geloof dat er nog iets te rapen valt. Vaak vallen die doelpunten dan ook nog eens na spelhervattingen. Door analyse van wedstrijdbeelden proberen we dit te verhelpen."



Scheidsrechter van dienst donderdagavond (21u05) in de Luminus Arena is de Nederlander Serdar Gözübüyük.