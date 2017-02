Welkom op Wembley: onze man in Engeland gidst u door legendarische voetbalarena

Door: Kristof Terreur

video Zijn typerende 'Twin Towers' zijn niet meer, maar de mythe leeft in de nieuwbouw voort. De Olympische Spelen van 1948. Mohammed Ali. Sir Geoff Hurst en de gecontesteerde winner op het WK van 1966. Queen-frontman Freddie Mercury achter zijn piano. De paus. Tientallen Cup- en Europese finales. Met deze arena maken ze Buffalo's, ondertussen geland in Londen, later vandaag kennis. Onze man in Engeland leidt u rond. Welkom op Wembley.

DE KLEEDKAMERS Een gang met zwart-witfoto's leidt de spelers van AA Gent straks richting hun kleedkamer, aan de 'east side' van het stadion. De zijde die de Engelse nationale ploeg sinds kort ook in gebruik heeft genomen. Tot gisteren hingen er replicashirts van de laatste Engelse selectie, voor de dagelijkse rondleidingen. Vandaag ruimen die plaats voor die van AA Gent. Voor 26 spelers zijn er zitplaatsen voorzien, elke met drie kapstokken en eigen schap. De trainers krijgen een aparte, kleinere, doch gelijkaardige lounge. Aan plaats is er geen gebrek. Wembley heeft vier kleedkamers en is voorbereid op grote ploegen, zoals het American Football. Buiten de inspirerende kreten op de muur, de heldhaftige foto's uit het verleden, de grote logo's van de Engelse bond en verschillende televisieschermen ziet de kleedkamer van Gent eruit als die van alle moderne sportstadions. 'Pretty basic'. Er staan vijf massagetafels klaar. Als de benen worden los gemasseerd, kunnen de spelers genieten van de rijke historie van het Engelse voetbal. Van Sir Bobby Moore tot Sir Geoff Hurst. Van Paul Gascoigne tot Alan Shearer. Ze hebben er allemaal hun plaats aan de muur gekregen. © Sportimage. © Sportimage.

DE DOUCHES Naast de omkleedruimte heb je een grote collectieve douche waar minstens twaalf spelers tegelijk onder kunnen, een ijsbad en twee normale baden. Douchegel is al voorzien. Volgens zij die er al een keer onder stonden, zijn de douches niet van de beste. Zwakke stralen. © Sportimage. © Sportimage.

DE SPELERSTUNNEL De grootsten ter wereld hebben er gestaan. De ene al nerveuzer dan de andere. Wanneer de automatische deuren van de betonnen tunnel openslaan en je richting veld wandelt, valt vooral op hoe immens het stadion is. Je weet niet waar eerst te kijken. De tienduizenden rode stoeltjes, straks één voor één gevuld. De geweldige dakconstructie. De grasmat. Vanavond zal de spelers van Gent hetzelfde gevoel overvallen. Morgen komen daar nog de decibels van 84.000 supporters bij. Kippenvel. © Sportimage.

DE BANK Geen dug-out met luxezetels, wel een box met tribunezitjes, op een smalle afrastering na bijna tussen de toeschouwers. Hein Vanhaezebrouck en co zullen er wat horen. Voor de trainersstaf zijn de eerste drie zitjes voorzien, daarna volgen rijen voor spelers en staf. Omdat de tribune redelijk ver van het veld ligt, heeft Vanhaezebrouck - geen zittende coach - een grote neutrale zone ter beschikking. © Sportimage.

THE ROYAL BOX We hebben al overal gezeten op Wembley: in de tribune en op de persplaatsen, maar in de Royal Box, gereserveerd voor vips en de clubbesturen, heb je het beste zicht op het veld. Ivan De Witte en Michel Louwagie horen morgen bij de gelukkigen. In de box, die in totaal zo'n 400 plaatsen telt, worden na finales ook de bekers en medailles uitgereikt. Vanop het veld moet je 107 trappen bestijgen. © Sportimage.

DE PERSZAAL Met 196 zitjes grootste van Engeland



Helemaal gevuld zal ze deze avond en morgenavond niet zijn, maar Wembley heeft de grootste persconferentiezaal in Engeland met 196 zitjes. Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Arsène Wenger, Louis van Gaal, Fabio Capello, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola en Jürgen Klopp hebben er al één of meerdere keren gezeten. Vanhaezebrouck voegt zich straks bij een select gezelschap.

