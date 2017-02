Met Dejaegere terug naar Wembley: "We geloven in de kwalificatie"

Door: Mathieu Goedefroy

22/02/17 - 18u00

video

Voor Brecht Dejaegere betekent de terugwedstrijd tegen Tottenham in de Europa League een terugkeer naar Wembley. De ex-Kortrijkspeler genoot immers zijn opleiding op de jeugdterreinen van de Kerels, in de volksmond genaamd 'Wembley'. Onze Gent-watcher en videoman brachten Dejaegere terug naar daar waar het voor hem allemaal begon, van Wembley naar Wembley. "Ik heb mooie herinneringen aan deze velden, hopelijk heb ik binnenkort ook mooie herinneringen aan het échte Wembley."



Van 'Wembley' naar Wembley: lees de volledige reportage van Brecht Dejaegere morgen in Het Laatste Nieuws!