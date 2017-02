Hoe Tottenhamspelers zich ontspannen met potje Monopoly

Lander Verhoeven

21/02/17 - 11u51

© Instagram Jan Vertonghen.

Donderdag ontvangt Tottenham AA Gent thuis in de Europa League. Door een 1-0 achterstand moeten de Spurs nog serieus aan de bak in Wembley. Toch is er bij de Engelse ploeg geen teken van stress te vinden. Zo zagen we gisteren op de Instagram van Rode Duivel Jan Vertonghen dat de sfeer nog goed zit.