Binnenkijken in de kleedkamer van AA Gent op Wembley

video Vergeten zullen ze het wellicht nooit. Een verhaal voor de kleinkinderen. Dit is de kleedkamer waar de spelers van AA Gent zich morgen een eerste keer om zullen kleden voor hun eerste training op de heilige mat van Wembley. De Buffalo's krijgen de vestiaire van de Engelse nationale ploeg toegewezen. Onze man in Engeland, Kristof Terreur, ging gisteren al een kijkje nemen in de catacomben van het mythische stadion. Kijkt u mee.

De replicashirts van de Engelse nationale ploeg in de 'East Lounge' denkt u best weg. Die worden vanavond weer netjes opgeborgen tot de volgende stadionrondleiding, op vrijdagmorgen. Als de bus van AA Gent hier morgenavond arriveert, zal alles er nog meer 'basic' uitzien. Er zullen er een aantal spelers met een speciaal gevoel zitten, maar stel u er ook niet te veel bij voor. Buiten de inspirerende kreten op de muur, de heldhaftige foto's uit het verleden, de grote logo's van de Engelse bond en verschillende televisieschermen zien de kleedkamers eruit zoals die van alle moderne sportstadions. Ruimte is er straks genoeg. Voor minstens 26 spelers zijn er zitplaatsen voorzien, elke met drie kapstokken en een eigen schap. Elke kleedkamer op Wembley heeft zijn eigen opwarmruimte en zijn eigen fysiokamer. In die van Gent staan vijf massagetafels klaar. Als de benen worden los gemasseerd, kunnen de spelers genieten van de rijke historie van het Engelse voetbal. Van Sir Bobby Moore tot Sir Geoff Hirst. Van Paul Gascoigne tot Alan Shearer. Ze hebben er allemaal hun plaats op de muur gekregen.



Naast de omkleedruimte heb je een grote collectieve douche waar minstens twaalf spelers tegelijk onder kunnen, een ijsbad en twee normale baden. Douchegel is al voorzien.



