AA Gent met bijna 8.000 fans naar Wembley

Door: redactie

21/02/17 - 06u05

AA Gent zal op Wembley gesteund worden door bijna 8.000 fans. © belga.

Over twee dagen staat AA Gent voor een volksverhuis naar Wembley. "We trekken met bijna 8.000 fans naar Wembley", weet directeur Organisatie Dirk Piens. "Het wordt de grootste buitenlandse operatie van de club. Er zijn maar liefst 47 supportersbussen geregistreerd." Gent vraagt overigens aan zijn fans om zich te gedragen in Londen. Over het Kanaal heersen namelijk enkele specifieke gedragsregels. Zo benadrukt de club dat Bengaals vuur ook in de binnenstad verboden is. Daarnaast zijn dronken fans niet welkom in het stadion. Voorts geldt er eveneens een rookverbod in Wembley. Piens: "Hopelijk maakt iedereen er een ongelofelijk feest van, maar we vragen onze supporters of ze letten op die kleine zaken, want de club blijft verantwoordelijk." De Buffalo's willen immers vermijden dat ze weer een boete van de UEFA krijgen. Door enkele voetzoekers in de heenwedstrijd mogen ze al een sanctie verwachten.