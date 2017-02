Anderlecht, Gent en Genk mogen dromen van achtste finales

Egon Van Nijverseel

Donderdagavond worden de terugwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League gespeeld. Na de heenwedstrijden van vorige week heeft zowel Anderlecht (19u in Zenit), AA Gent (21u05 in Tottenham) als Racing Genk (21u05 thuis tegen Astra) nog zicht op de volgende ronde.

Het is geen unicum dat er na Nieuwjaar nog drie Belgische ploegen aan zet zijn in de Europa League. Sinds de oprichting van de competitie in 2009 als opvolger van de UEFA Cup, viel het al in de seizoenen 2009-2010 en 2011-2012 voor, telkens met Club Brugge, Anderlecht en Standard. Drie Belgische teams in de achtste finales zou wel een primeur zijn, al lijkt na de gespeelde heenwedstrijden twee Belgische ploegen bij de laatste zestien een realistischere doelstelling. Dat zou een evenaring zijn van het seizoen 2009-2010, toen Anderlecht pas nipt werd uitgeschakeld in de achtste finales tegen Hamburg, dat een ronde later ook Standard uit het toernooi kegelde.

Anderlecht heeft beste papieren Na de vlotte 2-0 zege tegen een fel verzwakt Zenit in de heenwedstrijd lijkt RSC Anderlecht over de beste papieren te beschikken om de poorten van de achtste finales open te beuken. Anderlecht wervelde bij momenten en komt ook in de Jupiler Pro League steeds sterker voor de dag, getuige daarvan is de 1-4 zege van afgelopen weekend op het veld van KV Oostende. Ook Europees verloor paars-wit dit seizoen buitenshuis nog niet, met twee zeges en drie draws. Toch valt een verplaatsing naar de Tsarenclub in Rusland nooit te onderschatten. De Russen lieten in eigen huis nog nooit punten liggen tegen een Belgische tegenstander en door de winterstop in Rusland ligt Zenit al enkele maanden stil en zitten de spelers dus nog fris. Bovendien won Zenit zijn drie thuiswedstrijden in de groepsfase.