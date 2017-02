Nieuwe doelman Anderlecht oogst lof na droomdebuut: "Zó'n eerste match spelen tegen Zenit, hoedje af!"

Door: Glenn Bogaert, Pieter-Jan Calcoen

video Aangename kennismaking gisteravond met de genaamde Rubén Martínez Andrade. Zeg maar gewoon Rubén. De 32-jarige Spaanse doelman mocht bij Anderlecht de Europese honneurs waarnemen tegen Zenit Sint-Petersburg en deed dat met verve. Niet dat hij tonnen werk op te knappen kreeg, maar wat hij moest doen, deed hij goed. En bovendien hield hij in de slotfase nog de riskante 2-1 van het bord.

Het sterke en vlekkeloze debuut van de huurling van het Spaanse Deportivo La Coruña ontging ook zijn ploegmaats allerminst. Massimo Bruno was onder de indruk, maar niet geheel verrast: "Ik ben echt heel blij voor Rubén. Hij deed een mooie redding waardoor Zenit net niet de 2-1 kon maken. Bovendien maakte hij geen fouten en redde hij ons op cruciale momenten. Op training zagen we al dat Rubén een heel goeie keeper is. Zo'n eerste match spelen tegen Zenit daar doe ik mijn hoedje voor af!"



"Mijn kwaliteiten bewezen"

Wat had de zich in stijl aan het Astridpark presenterende Spanjaard met een verleden bij FC Barcelona zelf eigenlijk te zeggen over zijn droomdebuut? Zijn Engels is nog niet al te vlot, maar in het Spaans klonk het gisteravond als volgt: "Het rotatiesysteem is voor mij een positieve zaak. Zo kan ik ritme opdoen en mij tonen. En dat laatste is toch behoorlijk gelukt, denk ik. Zenit is een goeie ploeg en dus is het logisch dat het wat kansen bij elkaar voetbalde. Ik ben echter blij dat ik de nul kon houden. Dat geeft mij vertrouwen. Ik heb in ieder geval bewezen dat ik kwaliteiten heb."



"Leuke spelersgroep"

Maar wat als hij straks gewoon weer op de bank verzeilt ten voordele van Frank Boeckx? "Ik weet niet of ik volgende week in Rusland zal spelen. Ik hoop natuurlijk van wel, maar als dat niet zo is, zal ik positief blijven. Ik voel mij steeds beter bij Anderlecht. We hebben een leuke spelersgroep. En mijn Engels gaat er hier ook snel op vooruit."