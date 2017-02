Acheampong en Milicevic krijgen plaatsje in Elftal van de Week

Door: redactie

Anderlecht-winger Frank Acheampong en AA Gent-middenvelder Danijel Milicevic staan in het Elftal van de Week van de heenwedstrijden van gisteren in de zestiende finales van de Europa League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA vandaag laten weten.

Milicevic vecht een verbeten duel uit met Dembélé. © photo news.

Acheampong was in het Vanden Stockstadion de absolute uitblinker bij paars-wit in de knappe 2-0 thuiszege tegen Zenit Sint-Petersburg. De pijlsnelle Ghanees maakte beide treffers en was ongrijpbaar voor de Zenit-defensie. 'Mili' zorgde bij de Buffalo's dan weer voor de assist voor het doelpunt van Jérémy Perbet in de knappe 1-0 overwinning tegen Tottenham, hij trof ook nog de paal.



Acheampong en Milicevic krijgen overigens mooi volk naast zich in de elf, want ook onder meer Zlatan Ibrahimovic en Edin Dzeko - donderdag allebei goed voor drie doelpunten - werden beloond met een plaatsje in het Team van de Week.



Het Elftal van de Week:



Doelman: Andre Onana (Ajax)



Verdedigers: Timofei Kalachev (Rostov), Numan Cürüksu (Osmanlispor), Benedikt Höwedes (Schalke 04)



Middenvelders: Frank Acheampong (Anderlecht), Danijel Milicevic (AA Gent), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Lucas Tousart (Olympique Lyon)



Aanvallers: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Edin Dzeko (AS Roma)