Engelse pers duwt Tottenham nog dieper in de put: "Slagen er altijd in om Arsenalfans op te vrolijken na afgang"

FC Barcelona moest het afgelopen week in de Spaanse pers zwaar ontgelden na de beschamende 4-0 tegen het PSG van Thomas Meunier en ook in Engeland waren de messen duidelijk geslepen na de 1-0 nederlaag van Tottenham Hotspur tegen AA Gent. De tweede klap in amper een kleine week tijd voor 'The Spurs' van Alderweireld, Dembélé en (de geblesseerde) Vertonghen. Op White Hart Lane zullen ze toch even geslikt hebben bij het doorbladeren van de heftige commentaren.

"Europese nachtmerrie à la Arsenal" 'The Telegraph' liet alvast niet na om het mes stevig in de wonde te draaien: "Op een of andere manier vindt Tottenham altijd een manier om de fans van Arsenal op te beuren. Vorig seizoen slaagden ze er op het einde van de rit nog in om de tweede plaats te verspelen aan hun Londense rivaal en nu geven ze 'The Gunners' opnieuw een reden om te lachen na de eigen blamage in de Champions League tegen Bayern München. Dit was misschien geen zware afgang in Arsenalstijl, maar Mauricio Pochettino zijn troepen beleven wel hun eigen Europese nachtmerrie nadat ze ook al roemloos werden uitgeschakeld op het kampioenenbal. De Europa League mochten we beschouwen als een toernooi dat Tottenham kan winnen, maar nu moeten ze zelfs harken om bij de laatste 16 te geraken."

"Tottenham is de weg kwijt" 'The Guardian' schrijft het volgende over de ondergang van Tottenham in de sfeervolle Ghelamco Arena: "Als dit het grote antwoord was van 'The Spurs' na de povere en bloedeloze prestatie in Liverpool van afgelopen weekend, dan heeft Mauricio Pochettino bijzonder veel om over te piekeren. Een team dat uitgaat van een 'all-action' agressieve aanpak van de tegenstander is de weg hélemaal kwijt. De mot zit er duidelijk helemaal in. Tottenham kan dit nog wel rechtzetten op Wembley volgende week, maar het is AA Gent, momenteel een middenmoter in België, dat duidelijk van plan is om er vol voor te gaan. Zij zullen met een mentaal voordeel en veel initiatief de terugmatch aanvatten. Pochettino benadrukte dat alles nog mogelijk is en had zelfs lof in huis voor de attitude van zijn spelers, maar diep vanbinnen zal hij véél meer verwacht hebben van deze confrontatie." © photo news.

"Dringend wakker worden!" Ook 'The Independent' is niet bepaald mals voor de slappe vertoning van Tottenham: "Dit team moet dringend wakker worden. Vijf dagen nadat ze op Anfield Road hun titeldroom verknalden, riskeren ze nu eenzelfde uppercut in de Europa League. Net zoals Liverpool afgelopen weekend slaagde AA Gent er in om Tottenham te overvleugelen op vlak van energie, snelheid, grinta en gedrevenheid. En dat zijn ironisch genoeg net de kwaliteiten en zaken waar 'The Spurs' zo bekend om staan en zo voor geroemd worden in de Premier League. Uiteraard is een 1-0 ophalen door thuis pakweg 2-0 te winnen geen onmogelijke zaak, maar als je dit seizoen de reputatie van Tottenham kent op Wembley, dan weet je dat de kans klein is dat dit scenario zich zal voltrekken. Ze zullen in ieder geval beter voor de dag moeten komen. Met een team dat bijna op volle kracht stond, waren ze in Gent slechts één periode dominant, vlak na de rust." © photo news.

"Verrassend lusteloze prestatie" Bij de BBC maken ze gewag van een verrassende uitschuiver: "Een nochtans ijzersterke opstelling van Tottenham bakte er de hele avond weinig van. Harry Kane raakte in de tweede helft dan wel de paal. AA Gent, achtste in de Belgische competitie, had ook een tweede keer kunnen scoren nadat ook Danijel Milicevic de staak op zijn weg vond. Het stadion van Gent, de Ghelamco Arena, heeft een Michelin sterrenrestaurant, maar voor Tottenham viel er bitter weinig te smullen en te feesten gisteravond. 'The Spurs' serveerden zelf een verrassend lusteloze prestatie. Het thuispubliek zong 'We're going to Wembley' tijdens de tweede helft, verwijzend naar de terugmatch van volgende week. Wel, ze hebben op dit moment meer redenen dan Tottenham om uit te kijken naar die match in Londen." © photo news.