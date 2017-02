"Tottenham is helemaal niet mythisch, maar een doordeweeks elftalletje met meer pretenties dan voetbalkundig vernuft"

Door: Herman Brusselmans

17/02/17 - 10u28

© getty.

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten - en satirische - mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Onze immer scherpe columnist laat dit keer zijn licht schijnen over de Europese stunt van AA Gent tegen het Engelse Tottenham en 'en passant' heeft hij het ook nog even over PSG-uitblinker Thomas Meunier. Maar misschien niet meteen op de manier die u zou verwachten...

"Menigeen zal opwerpen: 'Oké, in Gent kun je op straat doodvallen zonder dat iemand het merkt, maar er is toch nog altijd la Gantoise, het team dat het deze week potdorie mocht opnemen tegen het mythische Tottenham Hotspur.' Ten eerste, Tottenham Hotspur is helemaal niet mythisch, dat is een doordeweeks Engels elftalletje met meer pretenties dan voetbalkundig vernuft, en ten tweede, of la Gantoise het deze week moest opnemen tegen Tottenham Hotspur of tegen Hoger Op Kalken, 't kon me geen flinter schelen, want ik heb wel wat anders aan m'n hoofd."



"Vergeet niet dat ik volop bezig ben met de hierboven reeds genoemde literaire toernee Saint Amour, en bijna iedere dag sta ik twee en een half uur op de planken en geef ik 'm van jetje, en dat kruipt niet in de kouwelijke kledij, en als ik derhalve al eens een dagje vrij heb, zoals gisteren, dan kijk ik niet naar voetbal, maar dan ga ik naar het Yogacentrum op de Coupure Rechts, waar ik onder leiding van swami Rabindranath Ighminavam ontspannende oefeningen doe, onder meer op m'n kop gaan staan en Indische slaapliedjes zingen, op één been de panfluit bespelen, en met m'n knieën achter m'n oren roepen van 'Tjsoelala Tjsoelala, Onze Marcel Die Doet Kaka'."



"Dus nee, deze week geen voetbal voor mij, zelfs niet ons aller Anderlecht tegen die nitwits uit Sint-Petersburg. Ik heb ook de assist gemist van Thomas Meunier met Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Dat is geen ramp, want wat Thomas Meunier allemaal uitvreet, dat heeft me nooit een reet geïnteresseerd."



