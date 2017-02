Van een 'bromance' gesproken: hoe de Pogba's er op Old Trafford één groot familiefeest van maakten

Door: redactie

17/02/17

Paul (Manchester United) en Florentin (Saint-Etienne) Pogba keken elkaar gisteravond in de Europa League voor het eerst op het voetbalveld (als prof dan) in de ogen, een confrontatie die uiteindelijk op 3-0 zou eindigen in het voordeel van de 'Mancunians'. Maar zowel op als naast het veld werd die partij eigenlijk één groot familiefeest. Tussen de lijnen dolden de twee er telkens ze in mekaars buurt kwamen vrolijk op los, maar ook in de tribunes waren er alleen maar winnaars. Zo viel een aanzienlijk deel van de kroost op door een shirt 'half Man United, half Saint-Etienne' te dragen en na afloop bouwden de familie nog een feestje door met zijn allen gezellig samen de 'Pogbance' te doen. Prettig gestoord zijn ze wel, die Pogba's...