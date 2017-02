"Gent onderschat? Vast wel, ik hoop dat deze match onze ogen geopend heeft"

Door: Kristof Terreur

17/02/17 - 09u35

© getty.

De woorden zullen aankomen. Moussa Dembélé nam in de 'mixed zone' geen blad voor de mond. In volle ontgoocheling gaf hij toe dat Tottenham Gent simpelweg had onderschat.

Alles ligt open

© photo news. © photo news.

Rode Duivel Dembélé keek vooral in eigen boezem. Hij kwam veel harder en scherper voor de dag dan bijvoorbeeld zijn coach Mauricio Pochettino: "We wisten dat het niet makkelijk zou worden. Toch waren zij veel scherper dan ons. Die 1-0 is terecht. We hebben niet veel gecreëerd, Gent ook niet. In de tweede helft waren wij beter, maar ik denk dat zij veel meer wilden, veel scherper waren en veel gemotiveerder. Het is een beetje moeilijk om zo meteen na een wedstrijd een analyse te maken. Hebben wij hen onderschat? Vast wel. Of Gent ons kan uitschakelen? (lacht) Alles kan. Ik hoop alleen dat deze match onze ogen heeft geopend. Dat we volgende week het dubbele van onze inzet en onze wil tonen."



Moeilijke periode

"Het is de tweede keer in een goed jaar dat we op Belgische bodem verliezen (vorig seizoen verloor Tottenham met 2-1 op Anderlecht, red.)", vulde Toby Alderweireld aan. "Dit was een lastige match. We wilden een betere uitslag, maar op Wembley, in een vol huis, moeten we dit recht kunnen zetten. We vergaten op de belangrijke momenten toe te slaan. Dat uitdoelpunt had alles in een andere plooi kunnen leggen. We hebben de kansen niet genomen. We zitten in een moeilijke periode, maar we moeten het niet groter maken dan het is. We moeten het tij zo snel mogelijk zien te keren."



Applaus bij wissel

Tot slot vond Dembélé toch één positieve noot. Het applaus bij zijn wissel bracht troost. "Het is altijd mooi om in België te spelen. Het is leuk dat je zoveel respect krijgt."