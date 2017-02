Nainggolan belangrijk met assist in demonstratie op Villarreal, Zlatan lukt hattrick

Door: redactie

16/02/17 - 23u22 Bron: Belga

© ap.

Radja Nainggolan en AS Roma hebben vanavond in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League een knappe 0-4 zege geboekt bij Villarreal. Nainggolan werd in de slotminuut gewisseld bij de Romeinen, Thomas Vermaelen zat niet in de selectie.

De bezoekers domineerden de eerste helft in El Madrigal en Emerson verzilverde dat overwicht na 32 minuten met een mooi overhoeks schot, in de winkelhaak. Villarreal trok de match in de tweede helft naar zich toe, maar het was Roma dat op de counter, via een ontketende Dzeko (65., 79. en 86.), de eindstand op een overdreven 0-4 vastlegde. Radja Nainggolan gaf de assist bij de laatste Romeinse treffer.



Zlatan in z'n eentje

In het duel tussen de broers Paul (Manchester United) en Florentin Pogba (Saint Etienne) trok eerstgenoemde aan het langste eind. Zlatan Ibrahimovic zette de Mancunians na een kwartier op voorsprong met een afgeweken vrijschop, die tergend traag voorbij de bezoekende doelman Ruffier rolde. Marouane Fellaini stond bij de thuisploeg in de basis, maar mocht tijdens de pauze in de kleedkamers blijven. Man Utd ging na rust nog op zoek naar een tweede treffer en - wie anders dan - Ibrahimovic (75. en 88.) zorgde voor een driedubbele buffer voor de terugwedstrijd in Frankrijk. Lees ook Ajax bestolen in Legia Warschau door scheidsrechterlijke blunder

RC Genk mag ondanks late opdoffer dromen van achtste finales

Pochettino: "Dit was niet onze beste wedstrijd"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © getty.